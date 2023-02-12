Felaketin 6. gününde umutları yeşerten haberler peş peşe geldi

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin 6. gününde mucizeler gerçekleşmeye devam ediyor. Antakya'da enkazdan 140 saat sonra çıkarılan 7 aylık Hamza bebek herkesin umudu olurken, 138. saatte kurtarılan yaşlı adam kendisini kurtaran askerin elini öptü.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti. Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını fedakarca sürdürürken, enkazdan çıkarılan her bir can, umutları artırıyor.

7 aylik hamza bebek, 140. saatte kurtarildi

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kendisini kurtaran askerin elini öptü

Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sena Nano (67) ile Abdulkerim Nano (67) çifti 138 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Yaşlı çift ekiplerin 8 saat çalışması sonrası kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Abdulkerim Nano enkazdan çıkarıldıktan sonra sevinçle ellerini salladı. Nano, kendisini kurtaran askerin elini öptü. Yaralılar kendilerini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taşhan ailesi 138. saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İki Mehmet de enkazdan çıkarıldı

Hatay'da itfaiye erleri, depremin 137'nci saatinde enkaz altında kalan 2 kişiye ulaştı. Antakya'da birbirine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan iki binanın enkazında çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, 57 yaşındaki Mehmet Sözer'i ve onunla aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki çocuğu, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yıkıntıların arasından kurtardı.

"Korkma baba buradayız"

137 saat sonra kurtarılan Sözer, tekbirler eşliğinde ambulansa götürüldü. Sözer'in yakınları da bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Mehmet Sözer'in ambulansa götürüldüğü sırada gülümsediği görüldü. Oğlu Sözer'i, "Korkma baba buradayız. Hepimiz buradayız. Sen yorulma" diyerek teskin etmeye çalıştı. Büyük mutluluk yaşayan ekipler ve vatandaşlar da birbirlerine sarıldı.