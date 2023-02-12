BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı

Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde 177 bin 882 binanın incelendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "24 bin 921 binanın hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il, büyük yıkıma uğradı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 6'ncı günde de bir umut arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı 10 ilde, bölgede hasar gören ve yıkılan binaların tespiti için düğmeye basıldı.

171 bin 882 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleşen çalışmalara ilişkin Bakan Murat Kurum, Gaziantep'te düzenlediği toplantıda bilgi verdi. 

"24 bin 921 bina hasarlı"

Yapılan tespitler sonucu 24 bin 921 binanın hasarlı olduğunu duyuran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

6 bin personelle hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada, 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Duyurumuzu da yapmak istiyorum, tespiti yapılmayan binalara vatandaşlarımızın girmemesi, eşya dahi almaması konusunda bir kez daha uyarmak isterim.

Hasar tespiti nasıl sorgulanır

Öte yandan Bakan Kurum, evleri hasarsız veya az hasar görmüş vatandaşların evlerine girebileceğini söyledi. 

Bakan Kurum, vatandaşların evlerinin hasar durumunu öğrenebilecekleri 'hasartespit.csb.gov.tr' adresi üzerinden görebileceğini ifade etti.

Deprem sonrası vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak TC kimlik numaraları ve adresleriyle beraber evlerinin hasar durumunu sorgulayabilirler.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Adana'da günlerdir enkaz altında olan baba ve oğlu için çalışma başlatılamadı!
Adana'da günlerdir enkaz altında olan baba ve oğlu için çalışma başlatılamadı!
Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu
Kahramanmaraş'ta depremin 135'inci saatinde umudun adı Hedil oldu
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni karar!
TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni karar!
Hatay'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Hatay'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği erkenden yapılacak
Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği erkenden yapılacak
Adana'da yıkılan binalara ilişkin 62 gözaltı kararı
Adana'da yıkılan binalara ilişkin 62 gözaltı kararı
Yaptığı lüks apartman yıkılınca Kıbrıs'a kaçan müteahhit yakalandı
Yaptığı lüks apartman yıkılınca Kıbrıs'a kaçan müteahhit yakalandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı