Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı

Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde 177 bin 882 binanın incelendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "24 bin 921 binanın hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il, büyük yıkıma uğradı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından 6'ncı günde de bir umut arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı 10 ilde, bölgede hasar gören ve yıkılan binaların tespiti için düğmeye basıldı.

171 bin 882 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleşen çalışmalara ilişkin Bakan Murat Kurum, Gaziantep'te düzenlediği toplantıda bilgi verdi.

"24 bin 921 bina hasarlı"

Yapılan tespitler sonucu 24 bin 921 binanın hasarlı olduğunu duyuran Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

6 bin personelle hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada, 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Duyurumuzu da yapmak istiyorum, tespiti yapılmayan binalara vatandaşlarımızın girmemesi, eşya dahi almaması konusunda bir kez daha uyarmak isterim.

Hasar tespiti nasıl sorgulanır

Öte yandan Bakan Kurum, evleri hasarsız veya az hasar görmüş vatandaşların evlerine girebileceğini söyledi.

Bakan Kurum, vatandaşların evlerinin hasar durumunu öğrenebilecekleri 'hasartespit.csb.gov.tr' adresi üzerinden görebileceğini ifade etti.

Deprem sonrası vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak TC kimlik numaraları ve adresleriyle beraber evlerinin hasar durumunu sorgulayabilirler.