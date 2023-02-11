Adana'da yıkılan binalara ilişkin 62 gözaltı kararı

Deprem nedeniyle Adana'da yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bir yandan hayatlar kurtarılmaya devam edilirken bir yandan da binlerce insanımıza mezar olan binaların sorumluları hakkındaki soruşturma yürütülüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

62 kişi için gözaltı kararı

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.