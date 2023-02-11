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Ahmet Şık: Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur

Ahmet Şık: Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur

Depremin vurduğu Hatay'da inceleme yapan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, konuk olduğu televizyon programında skandal bir çıkışa imza atarak "Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" dedi.

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Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sallandı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği felaket sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Böyle bir devletin düşmanı olmak haktır"

Büyük felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken bölgeyi ziyaret eden Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'tan tepki çekecek bir açıklama geldi. Konuk olduğu televizyon kanalında devleti kötüleyen Şık, "Devlet niye var, devleti ben sadece hak ararken karşımda polis topu olarak görmek istemiyorum. Devlet vatandaşını koruyup, kollamakla var olan bir mekanizmadır. Bu kadar kutsallaştırılan devlet anlayışının mantığı yanlış. Herkes bunu bir sorgulasın. Buradaki tablonun ardından herkes şunu kafasına kazıyabilir; böyle bir devletin düşmanı olmak haktır ve meşrudur" ifadelerini kullandı.

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