Meral Akşener'den iki uyarı! Yabancıya toprak satışını durdurun! Çocukları çaldırmayın!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da yaptığı konuşmada "Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay'dan başlayarak, bütün Türkiye'de şu an itibariyle toprak satışı ve mülk satışı yabancıya yasaklanmalı" dedi. Deprem bölgelerinden çeşitli nedenlerle çocuk çalındığını belirten Akşener, "Organı için çalınır. Batılı, Amerikalı, Avrupalı başka ailelere evlat edinmek için satılır. Onun için çocuklar, çocuklar…” diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin yıktığı felaket bölgesinde, vatandaşların acılarına ortak olmaya devam ederken, Hatay’ın Antakya ilçesinde, açıklamalarda bulundu. “Deprem bölgesinde bir parti gibi değil, sivil toplum örgütü gibi çalışıyoruz. Bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım” diyen Meral Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle...

Her enkaz iki kişiye zimmetlenmeli

- Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için. Şehrin tümünü gezdik ve yıkıntıları gördük.

- Bize verilen bilgiler ve bizim gözlemlediğimiz neticeye göre, birincisi her bir enkazın üstünde, ister sivil, ister devlet görevlisi, isterse bir başka alandan gelen gönüllü iki kişiye oranın zimmetlendirilmesi lazım. Bu da devletin bilgisi dahilinde olmalı.

- İkincisi hala enkazlardan canlı çıkıyor. Arama kurtarma, dinleme faaliyetlerin bitirilmemesi lazım. Mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu.

Salgın hastalıklara karşı direnç artırılmalı

- Biriken çöpler toplanamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Kemirgenler türer. Aksi taktirde salgınlar başlar.

- Havai’de (Haiti’de) bu çöp nedeniyle oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Tuvalet mutlaka olmalı. Konteyner evlere de mutlaka geçilmesi gerek.

- Cenazelerin defini için kefene ihtiyaç var. Elbistan’da eksi 9’u gördüm. Çocuklar ve insanlar açısından ısınma ihtiyacı mutlaka karşılanmalı.

Çocuklar anneleriyle tahliye edilmeli

- Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı. Onun için çocuklarımız anneleriyle mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor.

- Evlerdeki değerli eşyaların muhafaza edilmesi gerekiyor. Deprem bölgesine asker ve polisin sevkiyatı yapılması lazım. Çünkü hem yağma ve hem güvenlik açısından çok önemli. 1999 depremini yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin bir insanı olarak söylüyorum.

Yabancıya toprak satışı yasaklanmalı

- Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay’dan başlayarak, bütün Türkiye’de şuan itibariyle toprak satışı ve mülk satışı yabancıya yasaklanmalı. Bunun da takipçisi olacağız.

- Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Mutlaka yasaklanmalı.

Çeşitli nedenlerle çocuklar çalınır

- Tekrar söylüyorum; bir başka çocuk konusu, annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için devlete teslim edin.

- Depremde etkilenmemiş, dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var. STK’ların organizasyonları var. Ama mutlaka onun başına devletin bir sosyal hizmetlisi konulmalı. Sonra amcası, dayısı, halası çıkar.

- DNA testi ile teslim edilir. Biz bunu Kocaeli’de yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır.

- Organı için çalınır. Batılı, Amerikalı, Avrupalı başka ailelere evlat edinmek için satılır. Onun için çocuklar, çocuklar…