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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a hareket etti.

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8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile Adana'da, perşembe günü Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, dün de Adıyaman ve Malatya'da deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Esenboğa Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket etti.

Erdoğan'ın Diyarbakır'ın ardından Şanlıurfa'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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