Kars’ta 77 yaşındaki bir kadın, kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde bir kadın tartıştığı kocasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Necmiye Dülger (72) ile eşi Ali Kemal Dülger (77) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle evde bulunan av tüfeğini alan Necmiye Dülger, eşine ateş etti.

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Dülger, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Kemal Dülger, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dülger’in cenazesi otopsi için Kars’a gönderilirken, Necmiye Dülger ise gözaltına alındı.