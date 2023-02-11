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TFF acı haberi duyurdu Depremde hayatını kaybettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TFF acı haberi duyurdu Depremde hayatını kaybettiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da depremden dolayı hayatını kaybeden hakem ve gözlemcilerin olduğunu duyurdu.

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 TFF,  deprem nedeniyle hayatını kaybeden hakem ve gözlemcilerin olduğunu duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çeşitli klasmanlarda görev yapan bazı hakemlerimizin ve gözlemcimizin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Kahramanmaraş'ta il hakemi olan Furkan Kürşad Demir'i, Gaziantep'te il gözlemcisi olan Cevdet Karakurt'u, Hatay'da aday hakemlerimiz Cevher Çakmak ve Ceren Çakmak kardeşleri, yine Hatay'da il hakemi olan Hasan Bihan'ı ve bölgesel yardımcı hakem Eyyup Saydam'ı ne yazık ki kaybettik.

Vefat eden hakemlerimize ve gözlemcimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm futbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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