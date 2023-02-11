Kahramanmaraş'da yanardağ mı patladı! Naci Görür ve Ahmet Ercan ve AFAD farklı konuştu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler korkuttu. Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nden gelen yangn görüntüsü "Yanardağ patlaması" olarak sunuldu. Deprem uzmanı Naci Görür, "Yanardağ değil" derken, Ahmet Ercan, "yanardağ patladı" dedi. AFAD, yanardağ iddiaları için ne dedi? İşte cevapları...Abone ol
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ise Prof. Dr. Ahmet Ercan birbirinin tam zıddı açıklamalar yaptı. AFAD, yanardağ iddialarını yalanladı...
"Yanardağ gibi yanıyor"
"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.
Naci Görür: Endişe etmeyin...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabı üzerinden yanardağ iddialarını yalanladı. Naci Görür, "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun.."
Ahmet Ercan: Deprem yanardağ oluşturdu
Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "M7,9'luk depremde çıkan güre(enerji) 1 megaton(1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını(mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.
AFAD: 500 atom bombası enejisinde
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar:
- İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşıl 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.
- İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip.
- 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. Birincisi, Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. İkinci husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Buhar mı patladı, bir saat önce scorsy helikopteri bölgeyi gönderdik. Orada hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar.
- Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.
- Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var.
- Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor. Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar. Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar.