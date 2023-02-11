Kahramanmaraş'da yanardağ mı patladı! Naci Görür ve Ahmet Ercan ve AFAD farklı konuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artarken, bölgede kaydedilen son görüntüler korkuttu. Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nden gelen yangn görüntüsü "Yanardağ patlaması" olarak sunuldu. Deprem uzmanı Naci Görür, "Yanardağ değil" derken, Ahmet Ercan, "yanardağ patladı" dedi. AFAD, yanardağ iddiaları için ne dedi? İşte cevapları...

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Köyü'nde yer alan Kuş Kayası Dağı'nda depremin ardından yangın çıktı. Dağdan alevler yükselirken, görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş bölge halkının korktuğunu söyledi. Deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ise Prof. Dr. Ahmet Ercan birbirinin tam zıddı açıklamalar yaptı. AFAD, yanardağ iddialarını yalanladı...

"Yanardağ gibi yanıyor"

"Kahramanmaraş, Göksun. Bu Büyükkızılcık Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diyen adam yardım istedi.

Naci Görür: Endişe etmeyin...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabı üzerinden yanardağ iddialarını yalanladı. Naci Görür, "Arkadaşlar, Göksun yöresinde, yanardağ oluştu diye doğru olmayan şeyler söyleniyor. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bölgenin jeolojisi ona uygun değil, heyelana bağlı bir komplikasyon olabilir. Endişe etmeyin, geçmiş olsun.."

Ahmet Ercan: Deprem yanardağ oluşturdu

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "M7,9'luk depremde çıkan güre(enerji) 1 megaton(1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını(mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karatas(bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.