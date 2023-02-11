Keşan'da deprem yardımlarını çalan personel hakkında flaş gelişme! İfadeleri pes dedirtti

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Keşan Belediyesi’nin 4 işçisinden 1’i tutuklandı.

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Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere toplanan yardımları tasnif etmekle görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürmüştü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken haklarında soruşturma başlatılmıştı. Eşyaları çaldığı iddia edilen Ü.Ç. (67), N.H.Y. (54), N.D. (50) ve L.E. (54) adli makamlara sevk edildi.

İşlemlerinin ardından N.H.Y. mahkemece tutuklandı. Diğer 3 personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu,"4 personelimizin iş akitlerine derhal son verdik. Disiplin kuruluna verdik. Vicdansızların yeri ne burada ne de Keşan'dadır." dedi.