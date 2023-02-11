Ümit Özdağ tam gaz provokasyona devam ediyor! Niye özür dileyecekmiş!

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ, deprem enkazlarından can kurtarılmaya devam ederken provokasyon üzerine provokasyona imza atmaya devam ediyor. Yaptığı her provokasyonun ifşa olununca da özer dile çağrılarına Siz benden özür dileyin" cevabı veriyor...

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Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından tek yürek olurken Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ırkçılık ve partizanlık üzerinden provokasyonlarına tam gaz devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla Suriyeli düşmanlığını ayakta tutmaya çalışan Ümit Özdağ, bölge halkını kışkırtmak için her yolu deniyor. Her iftirası kısa sürede elinde patlayan Ümit Özdağ, özür dile çağrılarına da "Ben niye özür dileyeceğim, onlar benden dilesin" demekten geri kalmıyor.

Enkaz altında kalan onbinlerce canı kurtarma yarışı sürerken Ümit Özdağ ilk provokasyonunu, Veryansın TV canlı yayınında yaptı. "Net söyleyeyim enkaz altından önce AKP'li çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim sahada bunu duyuyorsunuz" iddiasıyla depremzedeleri kışkırtmaya, bölgenin kontrolünü tamamen askeri yönetime devrettirmeye çalıştı.

Sosyal medya hesabından sürekli bölgedeki depremzede Suriyeliler aleyhine paylaşımlar için kullanan Ümit Özdağ, dün de TRT canlı yayınından bir görüntüyü, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor!” notuyla paylaştı.

Ümit Özdağ'ın yalanı kısa sürede patladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı; personele ait herhangi bir telefonun çalınmadığını bildirdi. Valilik de; Suriyeli olduğu iddia edilen şahsın Türk vatandaşı ve gönüllü olduğu belirterek, telefonun kendisine ait olduğunu kaydetti.

Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlük

Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç de yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk Vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" açıklaması yaptı.

Ümit Özdağ: Kendisi özür dilesin...

Ümit Özdağ gelen tepkiler üzerine o paylaşımını sildi. Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katılan Ümit Özdağ, hedef gösterdiği gençten özür dileyip dilemeyeceği sorusuna "Niye özür dileyeceğim, kendisi özür dilesin" cevabı verdi.