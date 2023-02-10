Hatay'da deprem sonrası 30 metre derinliğinde yarık oluştu

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin boyutunu gözler önüne seren görüntüler Hatay'dan geldi. Zeytin bahçesi ortadan ikiye bölündü.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu.

Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları tedirgin etti.

Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

"Patlama sesi duydum"

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz, “Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu taraf tarlaydı, dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu.” dedi.

"Patladığını görenler var"

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise,“Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış.” diye konuştu.