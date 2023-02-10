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Depremde yerle bir olmuştu! Rönesans rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Depremde yerle bir olmuştu! Rönesans rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Hatay'da 250 konutlu “Cennetten bir kare” denilerek milyonlarca liraya satılan ve deprem sonrası yıkılan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

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Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

Kaçma hazırlığında istihbaratı
Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

Havalimanında yakalandı
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yanına aldığı paralar ile yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı.

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