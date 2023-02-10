Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremlerin ilk haftasında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Enkaz altından gelecek her iyi haber umutları canlandırırken, herkesin aklında tek bir soru var: Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşar? Gözler deprem bölgesinden gelecek iyi haberlere çevrilirken. Tüm millet tek yürek enkaz altındakiler için dua ediyor. Peki, Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşar? Böbrekler kaç gün susuz kalabilir? Aç susuz kaç gün yaşanır? İşte detaylar...

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Tüm Türkiye’nin kalbi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde atıyor. Gözler göçük altından çıkarılanlara çevrilirken, enkaz altından gelecek her ses umut ışığı oluyor. Tüm ülke tek yürek oldu. Enkaz altındakiler saatlerdir soğuk hava ile mücadele ederken, aynı zamanda açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Herkesin dilinde tek bir soru var, Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşar? İşte detaylar…

Bir insan aç ve susuz kaç gün yaşar?

Deprem felaketinde enkazların altında uzun süre sonra çıkarılanların sağ olarak çıkması akıllara açlık ve susuzluk sorularını getiriyor.

Kaç gün susuz yaşanır?

Su, dünyadaki yaşamın temel bileşenlerinden biridir ve vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur. Ortalama olarak su, büyük ölçüde yaşınıza bağlı olarak insan vücudunun yaklaşık % 60-70'ini oluşturur . Vücudumuz suyu idrar, ter, dışkı ve nefes yoluyla kaybeder, bu nedenle sürekli olarak içerek ve yemek yiyerek bunu yenilememiz gerekir. Susuz kalmaya zorlandığımızda, işler gerçekten çok hızlı bir şekilde kötüye gidebilir. Susuzluğun ilk aşaması, vücut ağırlığının yüzde 2'si kaybedildiğinde başlayan susuzluktur. Susuzluk başladığında, vücudunuz kalan tüm neme yapışır. Böbrekleriniz mesanenize daha az su göndererek idrarınızı koyulaştırır. Daha az terledikçe vücut ısınız yükselir. Kanınız daha kalın ve halsiz hale gelir. Oksijen seviyelerini korumak için kalp atış hızınız artar. Dehidrasyonun meydana gelme hızı, vücuttaki aşırılıklara göre değişir, ancak 50C iklimde su olmadığında, aşırı egzersizle birleştiğinde, dehidrasyon hızla ölümcül olabilir.

Böbreklerimiz, azalan idrara çıkma yoluyla daha fazla su tutarak bunu telafi etmeye çalışır, su aynı zamanda hücrelerimizden kan akışımıza geçerek boyutlarının küçülmesine neden olur. Vücut ağırlığımızın yüzde 4'ünü su olarak kaybettiğimizde tansiyon düşebilir ve bayılma meydana gelebilir. Vücut ağırlığının yüzde 7'sinin kaybedildiği üçüncü aşama organ hasarıdır. Hayatta kalmak için, böbrekleriniz ve bağırsaklarınız gibi hayati olmayan organlara kan akışını yavaşlatarak hasara neden olur. Böbrekleriniz kanınızı filtrelemeden, hücresel atık hızla oluşur.

Yemek olmadan kaç gün yaşanır?

Vücudumuzun hayatta kalabilmesi için yemek ve suya ihtiyacı vardır. Uzmanlar bir insanın yemek yemeden ne kadar yaşayabileceği tam olarak bilinmiyor. Ama insanların 8 ile 21 gün arasında yemek yemeden ve su içmeden hayatta kaldıklarına dair kayıtlar var. Kişinin hayatta kalabileceği süre, kişini yaşı ve sağlığı gibi faktörlere de bağlıdır. Bir kişinin vücudu normal yaşamı destekleyen besinleri yeterince almadığında açlık oluşur. İnsan vücudu kaloriden mahrum kaldığında, yaktığı enerji miktarını azaltmak için farklı şekilde çalışmaya başlar. Yiyecek ve su olmadan, vücudun hayatta kalabileceği maksimum sürenin 1 hafta olduğu düşünülmektedir.