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Ümit Özdağ'dan skandal deprem açıklaması: Önce AKP'li çıkartılıyor

Ümit Özdağ'dan skandal deprem açıklaması: Önce AKP'li çıkartılıyor

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki çeken açıklamalar geldi. Özdağ, "Önce AKP'li çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim sahada bunu duyuyorsunuz." dedi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7,7-7,6 şiddetindeki depremler, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'yı da etkiledi.

Türkiye devletinin tüm kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar deprem sonrası harekete geçti. 

Türkiye tek yürek olmuşken akla ziyan açıklamalar Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Veryansın Tv'ye katılan Özdağ, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu.

Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Önce AKP'li çıkartılıyor. Bunu söylemek istemezdim sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey. Askeri sadece sahaya çıkartmak değil. Yetkiyi de askere devretmek, kurtarmayla ilgili faaliyetlerde. Yetkiyi askere devredeceksiniz, kurtarma faaliyetlerinde. Bütün birimleri burada askeri komutanın altına vereceksiniz, siyasi müdahale olmadan yürüyecek" dedi.

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