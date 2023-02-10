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İşte kırılan fayın merkezi! Yıkımın başlangıcı Tevekkeli Köyü'nde başlamış

İşte kırılan fayın merkezi! Yıkımın başlangıcı Tevekkeli Köyü'nde başlamış

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi. Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

Kahramanmaraş’taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık böyle görüntülendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Çalışmalar sırasında 10 ilde hissedilen 7,7 büyüklüğündeki depreme neden olan fayın yeryüzünü kestiği yeri bulduklarını aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:
   
"Fay yeryüzünde ortalama 3 metre atım yaratmış, bunu fayın kestiği asfalt yolu ortalama 3 metre sol yana ötelemesinden anlıyoruz. Bu fay literatürde Gölbaşı-Türkoğlu segmenti olarak bilinir.

Böylece fayın Gölbaşı-Türkoğlu hattı boyunca kırıldığını söyleyebiliriz. Bu zon boyunca ve yakınındaki evlerin önemli bir bölümü yıkılmış durumda. Bunu Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında gözlemledik."

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