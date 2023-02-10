Meral Akşener: Şimdi de enkazın altında kalan devleti çıkarıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremle ile ilgili olarak 72 saat süresince sustuğunu "bu dönemde vatandaşın sesi ile devleti buluşturmayı hedeflediklerini" söyledi. Akşener, "Devlet ve vatandaşın sesini buluşturduk ama artık vatandaşın sesini duyurmak durumundayız. Nasıl sokaktan devleti topladıysak, şimdi de enkazın altında kalan devleti çıkarıyoruz" dedi.

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HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 10 ilde büyük yıkıman eden olan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak Akşener'le yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Sarıkaya'nın aktardığına göre Akşener, "2014'ten itibaren dediğim dedik noktasında. Bugün geldik, tek adam oldu… 2010 Referandumu olmasaydı, 15 Temmuz 2016 olmazdı. En ciddi kurumların 2016'da sokaktan nasıl toplandığını, bütün kurumları FETÖ'ye teslim ettiğini gördük. Onlar devleti yönetmiş. Oradan ders alındığını sanmıştık. Devletin arşivine hafızasına dönüldüğünü zannetmiştik. Bunun olmadığını anladık. Bu deprem bunu açığa çıkardı. Bu depremden alınacak çok ders var. Bu arkadaşlar her bir kurumu ele geçirelim derken kurumları çürütmüşler" diye konuştu.

Deprem sürecinde yaşananların sorumluluğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’da olduğunu da belirten Akşener, "Dün onun bunun üzerine yıktığını bugün yıkmasının yolu yok" dedi.

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