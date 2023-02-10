Fatih Altaylı: AFAD'ın 3 yıl önceki Kahramanmaraş raporunda bugün aynan yazılmış

KAHRMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 76'lık iki depremin 10 ilde meydana getirdiği yıkımın nedenleri tartışılırken, Fatih Altaylı'dan tartışmaları alevlendirecek bir yazı geldi. Fatih Altaylı, "AFAD'ın 3 yıl önceki Kahramanmaraş raporu, bugün olanları neredeyse bire bir görmüş gibi!" diyerek o raporu paylaştı.. AFAD 3 yıl önce Kahramanmaraş depremi için ne demiş?..

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan büyük depreme ilişkin olarak, AFAD'ın uzman bürokratları ile Kahramanmaraş Valiliği'nin 2020 yılında hazırladığı, "Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı"na dikkat çekti. İşte Fatih Altaylı'nın yazısından çarpıcı satır başları...

- Rapor 3 yıl önce bugün olacakları neredeyse bire bir görmüş yaşamış gibi. Nasıl olacağı, hangi faylardan kaynaklanacağı, nasıl bir etki yapacağı.

- Hepsi satır satır yazılmış. Ne olmuş rapor. Yazılmış ve muhtemelen kimse tarafından okunmadan kaldırılmış rafa.

- Ve şimdi enkaz altında yatan on binler. Ve takdiri ilahi lafları. Deprem takdiri ilahi ise eğer o rapor da takdiri ilahi. Peki o takdiri yapan İlah, hangisini doğru bulur acaba?