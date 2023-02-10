'Sabah namazı hayatımı kurtardı' diyen Kevin Soni: Onunla konuşan son kişi benim

Sezon başında Yunan ekibi Asteras Tripoli'den kiralanan Hataysporlu Kevin Soni depremde yaşadığı korku dolu anları Fransız basınına anlattı. Kamerunlu forvet hala şokta olduğunu söyledi ve takım arkadaşı Christian Atsu ile son konuşmasını açıkladı.

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Deprem felaketini yaşayan takımlardan biri olan Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni de o gece deprem anında neler yaşadığıyla ilgili Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Kevin Soni, o gece dehşeti yaşadığını şu sözlerle aktardı: "Kendi kendime o gün oraya gitmezsem benim günüm sayılmaz dedim. Ben bir Müslümanım ve çok dindarım. Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istemem oldu. Bu yüzden uyuyamadım.

Bu yüzden kendi kendime, uyusaydım, evdeki her şeyin nasıl düştüğünü görseydim, kesinlikle öleceğimi söylüyorum. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Düşünsenize on yedi katlı bir binaydı. Yani uyusaydım, sanırım ölecektim."

"Son konuşmam olduğunu bilmiyordum"

"Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Bu olmadan önce, Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve maçını beğendiğimi söyledim. Birlikte oynayabilmemiz için zemini çabucak bulmayı umduğumu söyledim. Ama bunun onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum."

Christian Atsu depremde enkaz altında kaldı, haber var mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun durumunu Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak toplantısı sonrasında açıkladı: "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır"

"Onunla konuşan son kişi benim"

"İki saat sonra başka bir haber almadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum, umarım onu sağ salim buluruz. Bu benim dileğim. Bunun için her gün dua ediyorum."

"Pencereden atlayacaktım"

Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Dünyanın sallandığını hissettim. Dışarıda kuvvetli rüzgar oluyor diye düşündüm. Ama sarsıntıların güçlü olduğunu ve yerin ikiye ayrılmaya başladığını gördüğümde bunun gerçekten ciddi olduğunu düşündüm. İlk önce pencereden atlamak istedim ama yedinci kattaydık. Oradan atlarsam ayağımı kırar ve bir daha futbol oynayamam dedim kendi kendime. Bu yüzden merdivenlerden çıktım ve hızlı bir şekilde kendimi dışarı attım.

"Eşyalar sadece gösterişten ibaret artık"

"Deprem olduktan sonra bir an önce tesislere gitmek için arabaya bindim. Oyuncuların hepsi oraya gelmeye çalıştı. Oturup konuşurken bir şeyler yerken bile yer sallanmaya devam ediyordu. 10 dakikada bir büyük sarsıntılar oldu. Orada iki gün yemek yiyemedik, sadece suyumuz vardı. Yakınımızda olan kadın ve çocuklar yemek yesin su içebilsin diye onlara taşıdık. Her şeyimizi orada bıraktık. Önemli olan güvende olmaktı, eşyalar sadece gösterişten ibaret artık"

"Annem futboluduymak dahi istemiyor"

"Kuzenlerimle bana uzun süre kimse ulaşamadı. Ben annemin tek çocuğuyum, annem travma geçirdi ve artık futbol duymak istemiyor. Yanında kalmamı istiyor ama saygı duymam gereken bir sözleşmem de var"

"İnsanları kurtarmaya çalıştık"

"Biz çıktıktan sonra elimizden gelen yardımı insanları kurtarmak için yaptık. Çocuklarıyla evlerine kısılı kalan insanlar gördüm. Taş blokları kaldırmaya çalıştık ama ne kadar kaldırmaya çalışsak da başaramadık. Çocukları, kadınları ve yaşlıları kurtarmaya çalıştık. Tanrı sayesinde kurtarmayı başardıklarımız da oldu. Şimdi buradan sürekli deprem bölgesine maddi yardım yapıyoruz. Çünkü orada insanların hiçbir şeyi olmadığını biliyoruz"

"Oturup düşüneceğim"

"Şimdilik İstanbul'ta 2 hafta kadar daha kalmayı düşünüyorum. Hükümet ve Futbol Federasyonu nasıl karar verecek bekleyip göreceğiz. Oturup kariyerim ve geleceğim hakkında düşüneceğim"