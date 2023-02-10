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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2023 LGS-YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2023 LGS-YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika 2023 LGS ve YKS açıklaması geldi. Bakan Özer, 2. dönem konularından sorumlu olunmacağını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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