Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2023 LGS-YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika 2023 LGS ve YKS açıklaması geldi. Bakan Özer, 2. dönem konularından sorumlu olunmacağını bildirdi.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Tüm Türkiye'de bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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