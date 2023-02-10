Icardi, depremzede Kadir'in hareketine kayıtsız kalmadı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi gol sevincini yapan depremzede Kadir'in o anını sosyal medya hesabında paylaştı. Icardi, "Umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Depremin 87. saatinde Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan Kadir isimli bir genç, kaldırıldığı hastanede Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin gol sevincini yapmıştı.

"Umarım yakında görüşürüz"

Sarı-kırmızılı takımın yıldızı bu görüntüye kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir'in fotoğrafını paylaşan Icardi, "Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim" ifadelerini kullandı.