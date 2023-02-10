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30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım! Küçük Cemile kahretti

30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım! Küçük Cemile kahretti

Deprem bölgesinden yürek dayanmayan videolar gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de enkaz altındayken kurtarılmayı bekleyen Cemile'nin sözleri oldu. Cemile "30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım" dedi, geriye söyleyecek söz de kalmadı...

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ili etkiledi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken boğazları düğümleyen videolar da gelmeye devam ediyor. Cemile isimli küçük kız kendisini kurtarmaya gelen ekiple konuşurken bir cümlesi vardı ki yürek dayanmıyor. Cemile, "30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım" dedi, kurtarma ekibindeki adam ne diyeceğini bilemedi.

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