Hilal 90’ıncı saatte kurtarıldı ekiplerden ilk bakın ne istedi!

Antalya Büyükşehir İtfaiye ekibi, Hatay’da 10 yaşındaki Hilal Sağlam'ı 90’ıncı saatte enkazdan canlı çıkardı. 7 saatlik çalışma sonucu çıkartılan Hilal’in ekiplerden ilk istediği şey ise süt oldu.Abone ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremin 90’ıncı saatinde Hatay’da 10 yaşındaki Hilal Sağlam’ı enkaz altından canlı olarak çıkardı.
Enkaz altından ses alan itfaiye ekibi enkazda gerçekleştirdiği 7 saatlik titiz bir çalışma sonucu Hilal’i sağ salim kurtardı.
Büyük bir sevinç ve alkışlar eşliğinde sedyeye alınan yaralı kız hastaneye sevk edildi. Hilal’in enkazdan çıktıktan sonra ne istediğini soran itfaiye erlerinden süt istediği öğrenildi.