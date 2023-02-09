İBB Başkanı İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası elini taşın altına soktu. İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.

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Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Şanlıurfa'da ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 ilde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 10 ilde toplam 28 bin 44 yurttaş tahliye edilirken, 16 bin 546 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, depremde 66 bin 132 kişi de yaralandı.

İbb'den Hatay'a 120 tır yardım

Depremin hemen ardından bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 tır gönderen İBB, Hatay'a bugüne kadar temel ihtiyaç malzemelerini içeren 120 tır daha gönderdi.

İmamoğlu 1 yıllık maaşını bağışladı

Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 1 yıllık maaşını bağışladığı öğrenildi.