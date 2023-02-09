BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,24
ALTIN 1.130,00
HABER /  GÜNCEL

İBB Başkanı İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İBB Başkanı İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası elini taşın altına soktu. İmamoğlu, 1 yıllık maaşını depremzedelere bağışladı.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Şanlıurfa'da ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 8 ilde ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri koordinasyonunda çok sayıda ekibin çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar 10 ilde toplam 28 bin 44 yurttaş tahliye edilirken, 16 bin 546 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, depremde 66 bin 132 kişi de yaralandı.

İbb'den Hatay'a 120 tır yardım

Depremin hemen ardından bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası, günde 6 bin kişilik yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 tır gönderen İBB, Hatay'a bugüne kadar temel ihtiyaç malzemelerini içeren 120 tır daha gönderdi.

İmamoğlu 1 yıllık maaşını bağışladı

Bu arada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak 1 yıllık maaşını bağışladığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da uzman çavuş, 2 evladını depremde kaybetti
Hatay'da uzman çavuş, 2 evladını depremde kaybetti
BOTAŞ duyurdu: Deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı
BOTAŞ duyurdu: Deprem bölgelerine doğal gaz verilmeye başlandı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hatayspor ligden çekildi!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hatayspor ligden çekildi!
Depremin 4. Gününde son durum! Ağzı olan konuşuyor... Gerçekler nasıl çarpıtılıyor?
Depremin 4. Gününde son durum! Ağzı olan konuşuyor... Gerçekler nasıl çarpıtılıyor?
İspanyol ekipten duygusal paylaşım: Asıl kahraman Türk halkı
İspanyol ekipten duygusal paylaşım: Asıl kahraman Türk halkı
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Mucize kurtuluş 81 saat sonra geldi! Enkazdan çıkarılan minik Ela uykuda esnedi
Mucize kurtuluş 81 saat sonra geldi! Enkazdan çıkarılan minik Ela uykuda esnedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan son can kaybı sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan son can kaybı sayısını açıkladı
YÖK'ten deprem kararı: Üniversitelerin açılışı ertelendi!
YÖK'ten deprem kararı: Üniversitelerin açılışı ertelendi!
Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor
Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor
Dilara Gönder Show TV’deki görevinden istifa etti
Dilara Gönder Show TV’deki görevinden istifa etti
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi