TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hatayspor ligden çekildi!

Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'a ertelendiğini açıklayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor'un da ligden çekildiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

"3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık." dedi.

"Hatayspor bu sezon oynamayacağını bildirdi"

Öte yandan Büyükekşi, Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek"

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 20 takımın mücadele edeceğini söyleyen Büyükekşi,​"Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek." dedi.

"Christian Atsu inşallah çıkarılan kişiler arasındadır"

Enkaz altında kalan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili olarak Büyükekşi, "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır." şeklinde konuştu.

1000 konteynerlik mahalle kurulacak

Mehmet Büyükekşi ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı iş birliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.

Ali Koç: "Hatayspor ve Gaziantep FK'nınmali yükünü sırtlayacağız"

Ayrıca söz alan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın her türlü mali yüklerini bizler göğüslemek durumundayız." dedi.