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Cumhurbaşkanı Erdoğan son can kaybı sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan son can kaybı sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Kilis'te açıklamalarda bulundu.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kilis'te bu felaketten etkilenen şehirlerimizden biri oldu. Kahramanmaraş merkezli bu felakette şu ana kadar ciddi vefat durumumuz var. Yaralı sayımız var. Depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay'daydım. Buraları gezdim. Hayatını kaybedenlerin sayısı şu an itibarıyla 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla tüm vilayetlerde yer almıştır. Depremin 13.5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında etkili olması işimizi zorlaştırmıştır. Artık sayıları yüzbini bulan personelimiz sahada şu anda görev başındadır. Ülkemizin her ilinden yardım malzemeleri ve gönüllüler illerimize gelmeyi sürdürmektedir. 

"1 yıl içinde konutların inşasını gerçekleştireceğiz"

Hiç şüphesiz, böylesi derin etkileri olan afette eksikler olabiliyor. Buna rağmen bakanlarımız kuruluşlarımız depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. TOKİ vasıtasıyla, 1 yıl içerisinde konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız. Müteahhit firmalarımız kaldırmak ve yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki Van, İzmir, Malatya, Elazığ buralarda Antalya Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatlar tamamladıysak aynı şekilde 10 vilayetimizde vatandaşlarımız konutlarına sahip olacaklardır.

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