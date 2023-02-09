İki kardeş 84 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

AFAD ekipleri Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde enkaz altında kalan Doğukan ve Furkan Özbay kardeşleri 84 saat sonra sağ çıkardı.

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Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Ülke meydana gelen ilk depremin şokunu atlatamamışken, bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

Deprem bilançosunun en ağır olduğu illerden olan Malatya'da AFAD ekipleri Özpolatlar Apartmanı enkazında Doğukan ve Furkan Özbay isimli küçük kardeşleri 84 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Ekipler, iki çocuğu da sağlık ekiplerine teslim etti.