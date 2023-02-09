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Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde...

Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde...

Depremden 1 hafta önce gerçekleştirildikleri tatbikatın da yardımıyla enkazın altında sağ çıkarılan polis memuru baba Feyzullah Polat ve 9 yaşındaki kızı Zeynep Polat'ın yakınlarını konuştu. Gelinini çıkardığını ardından kazma ve küreklerle 3 kat aşağını indiklerini söyleyen Yusuf Polat kurtarma çalışmalarını anlattı. Oğlu ve kızının koltukta oturmuş halde bulduklarını aktaran Polat, "Deprem bittikten sonra koltuğun üzerine oturmuş çocuğunu kucağına almış." diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta 7 katlı 28 daireli Burç Apartmanı yıkılmıştı. Yıkım haberini alan emekli emniyet amiri Yusuf Polat, Adıyaman'dan Kahramanmaraş'a geldi. Burada gelini Güner'in sesini duyan Polat, kendi ve yakınlarının çabalarıyla gelinini çıkardı. Ancak küçük torunu Güneş'in cansız bedenini enkazdan çıkardılar.

Ardından Adıyaman'dan malzeme getiren Polat, solan kısmında olduklarını öğrendiği torunu Zeynep Polat ve oğlu Feyzullah Polat'a kazma ve kürekler 3 kat aşağı inerek ulaştı. Ardından da ekiplere haber verdi. Depremin 80. saatinde 7 katlı bir apartmanın enkazından önce Zeynep Polat ardından da polis baba Feyzullah Polat çıkarıldı. Gerçekleştirdikleri deprem tatbikatı sayesinde hayatta kaldıkları oldukları öğrenilen baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Polat ailesi de çalışmaları takip etti. Baba ve kızın çıkarılmasıyla Polat ailesi de büyük sevinç yaşadı.

Feyzullah Polat'ın amcası Emir Polat arama kurtarma çalışmalarına katılanlara çok teşekkür ederek, hem onlar hem de depremzedeler için dua etti.

Yusuf Polat yaşananlar anlattı

Feyzullah Polat'ın babası emekli emniyet amiri Yusuf Polat ise, "Depremin 1. günü depremi Adıyaman'da yaşadım. Oğluma ulaşamayınca dünürümle buraya geldik. Gelinim şu alt tarafta ses verdi. Ses verince kendi çabamızla aldık. Gelinim sağ çıktı, küçük torunum vefat etti. Gelinime sordum. Oğlumun salon tarafında olduğunu öğrendim. Zeynep'in de yanında olduğu öğrendik. Çabaladık uğraştık. Olmadı. Bir plan yaptık. Tünel sistemiyle kurtarabileceğimizi düşünerek Adıyaman'da malzeme getirdik. Akrabalar da geldi. Sabah saat 07.30 tünel kazmaya başladık. 3 kat aşağı indik. Tavanına kavuştuk.

Kuzenini sesinden tanıdı

Tavanına kavuşunca yeğenim kimse var mı diye seslendi. Yunus benim dedi. Yani kuzenini sesten tanıdı. Sonra timimizi çağırdık. Oğlum ve torunum ikisi orda. Yaklaşık 1 ay önce oğlumla çocuklarımla hepsiyle depremi konuşmuştuk. Ben de deprem olursa öğrendiğimiz bilgilerden çekyat koltuğun dibine yatın ayaklarınızı da biraz toparlayın. İnşallah üzerinize kolan gelmezse yaşam üçgenini bulursunuz.

Çocuğunu kucağına almış

Ve oğlum şu anda gördüğümüz şekliyle onu bulmuş. İki çekyatın arasına uzanmış. Deprem bittikten sonra koltuğun üzerine oturmuş çocuğunu kucağına almış. Torunuma ışığı vermişler. Torunum istemiş" dedi.

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