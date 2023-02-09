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MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı

MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde bulunan okullarda devam zorunluluğunun aranmayacağını söyledi.

NTV'da canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerindeki öğrencilerin durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgelerinde devam şartı kalktı

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce deprem bölgelerinde eğitime 20 Şubat’a kadar ara verildiğini açıklamıştı. 10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten, Bakan Özer, "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak." açıklamasında bulundu.

3 Nisan'a kadar uzatıldı!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, depremler nedeniyle Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan'a kadar uzattı.

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