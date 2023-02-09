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Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'

Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'

Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesine daha fazla gönüllünün gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

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6 Şubat’ta Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerden sonra vatandaşlar seferber olup yardım gönderirken gönüllü olarak da çalışmalara katılmak için bölgeye gidiyor.

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gönüllülere gelmeme çağrısında bulundu.

"Yarardan çok zarar olabiliyor"

Levent, “Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin” ifadelerini kullandı.

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