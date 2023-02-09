Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde 4. gün! Can kaybı çok arttı mucizeler ve acı haberler peş peşe geliyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin üzerinden 4 gün geçti. Enkaz altından yaralıları kurtarma çalışmalarında mucizeler yaşanıyor ancak can kaybı da her geçen saat artıyor.

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Kahramanmaraş'ta 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem başta Malatya, Hatay, Adana, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere 10 ili vurdu. Bölge adeta harabeye dönerken 13.5 milyon insanı doğrudan etkiledi.

Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürerken, 75 saat sonra enkazdan sağ çıkarılanlar herkese umut veriyor. İşte deprem bölgesinden saat saat haberler...

06.12 250 adet duvar kırıcı iş makinesi gönderildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 250 adet duvar kırıcı iş makinesini (HILTI) askeri kargo uçağıyla Adana’ya gönderdi.

04.20 Twitter'dan Türkiye'ye taahhüt

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi. Twitter tarafından yapılan geri bildirimde, "Dezenformasyonla mücadelede iş birliği içinde olacağız" denildi.

03.02 Can kaybı 12 bin 391

AFAD: Saat 03.00 itibariyle 12 bin 391 vatandaşımız hayatını kaybederken, 62 bin 914 vatandaşımız ise yaralı.

01.45 İskenderun Limanı'nda alevler yeniden yükseldi

İskenderun Limanı'ndan gece saatlerinde gelen son bilgiye göre alevler yeniden yükseldi.

00.20 Küçük Nisa herkesi duygulandırdı: ‘Abi gözümü açayım mı?’

Adıyaman'da göçük altından 64 saat sonra kurtarılan Nisa’nın enkaz altından çıktıktan sonra kendisini kurtaran Giresun Belediyesi itfaiye personeline; “Artık gözümü açabilir miyim?” demesi hüznün ve sevincin bir arada yaşanmasına neden oldu.