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Emniyet açıkladı! Sosyal medya provokatörü 9 kişi tutuklandı

Emniyet açıkladı! Sosyal medya provokatörü 9 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada 'deprem' mesaisine devam ediyor. EGM'den gelen son açıklamada, sosyal mecralarda provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildiği, gözaltına alınan 31 kişiden 9'unun tutuklandığı paylaşıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yaşadığı deprem üzerinden sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlara karşı yoğun çaba gösteriyor. Son olarak, halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan 274 hesap yöneticisi tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildi. 31 şahıs gözaltına alındı, 9'u tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü dün de depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 202 hesap yöneticisi tespit etmişti. Dün 18 şahıs gözaltına alınmış, içlerinden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emniyet'in basın açıklaması:

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