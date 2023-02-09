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ABD Başkanı Biden'den Türkiye açıklaması! 'Yasını tutuyoruz...

ABD Başkanı Biden'den Türkiye açıklaması! 'Yasını tutuyoruz...

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetine vurgu yaparak, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette açıklamalarda bulundu. Biden, konuşmasına Türkiye’de meydana gelen ve Suriye’yi de vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere değinerek başladı. Biden, “Amerikan halkı adına bir dakikanızı almak istiyorum. Düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte. Biliyorsunuz can kaybı giderek artıyor. 100 yılı aşkın süredir o bölgedeki en kötü depremlerden biri. Can kayıplarının yasını tutuyoruz ve en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Enkaz altından çıkarılmalarını izlemek...

Enkaz altında kalanların moloz yığınları arasından çıkarılmasını izlemenin inanılmaz olduğunu belirten Biden, “Deprem inanılmaz derecede güçlüydü, önemli artçı şoklar ve ikinci bir deprem oldu” diye konuştu. Biden, düşüncelerinin bu trajedide hayatta kalanlarla birlikte olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım

Depremin olduğu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını hatırlatan Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradığımda söylediğim gibi ABD, arama ve kurtarma ekipleri dahil tam desteğini NATO müttefikimize sundu. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Avrupa'daki silahlı kuvvetlerimiz de dahil olmak üzere Türkiye'nin sahadaki ekiplerine yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye'ye insani yardım gönderiyoruz

Biden, “ABD, Suriye'de insani yardım ortaklarını destekliyor. Ekipman ve yardımla müdahale ediyoruz. İlk günden itibaren arama ve kurtarma görevlerini yürütüyoruz. ABD önde gelen bir bağışçıdır. Bölgeyi kimin kontrol ettiği önemli değil, insan hayatını kurtarmada Suriye'nin tüm bölgelerinde önde gelen bağışçıdır. Bu ihtiyaç anında Türkiye ve Suriye halklarını destekleme taahhüdümüzde kararlıyız” şeklinde konuştu.

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