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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar

Kandilli Rasathanesi duyurdu! Peş peşe artçı sarsıntılar

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Pazarcık'ta 1.9, Kahramanmaraş Elbistan'da 3.9, Kahramanmaraş Tekir'de 2.0 artçı sarsıntı oldu.

Sabahın erken saatlerinde ise Malatya Yeşilyurt ve Adıyaman Sincik'te 4.2 şiddetinde iki artçı sarsıntı gerçekleşti.

Son verilere göre, 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından toplam 1120 artçı sarsıntı meydana geldi.

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