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Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek

Bakanlık duyurdu! Pazar günü 24 saat hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi.

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 Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek. TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazar 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."

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