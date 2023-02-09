AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası çok sayıda bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depreme ilişkin son dakika haberler birbiri ardına gelirken AFAD son durumu açıkladı ve can kaybı sayımız 12 bin 391'e yükseldi.

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6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan ve üç ay süreyle 10 ilde OHAL ilan edildi. Deprem bölgelerinde ise rama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Her geçen saat bilanço artarken AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can saybı sayısı 12 bin 391'e yükselirken, yaralı sayısı 62 bin 914, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.