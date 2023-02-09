BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.136,24
HABER /  GÜNCEL

AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!

AFAD son durumu açıkladı: Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can kaybı sayımız 12 bin 391!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası çok sayıda bina yıkılırken arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Depreme ilişkin son dakika haberler birbiri ardına gelirken AFAD son durumu açıkladı ve can kaybı sayımız 12 bin 391'e yükseldi.

Abone ol

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan ve üç ay süreyle 10 ilde OHAL ilan edildi. Deprem bölgelerinde ise rama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Her geçen saat bilanço artarken AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi yasa boğan depremlerde can saybı sayısı 12 bin 391'e yükselirken, yaralı sayısı 62 bin 914, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, “yıkıldı” ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı! Nicolo Zaniolo'nun maliyeti açıklandı
TFF açıkladı: Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı
TFF açıkladı: Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi süresi uzatıldı
Yıkıcı depremde sönen sokak lambalarına yeniden elektrik verilmeye başlandı
Yıkıcı depremde sönen sokak lambalarına yeniden elektrik verilmeye başlandı
Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu
Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki
RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki
Kahramanmaraş'taki depremzede 16 bebek, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı
Kahramanmaraş'taki depremzede 16 bebek, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındı
Pentagon uçak gemisini Türkiye’ye gönderdi
Pentagon uçak gemisini Türkiye’ye gönderdi
Enkaz altından 40 saat sonra kurtarıldı, mutluluğu gözlerinden okundu! İşte umut olan o gülümseme
Enkaz altından 40 saat sonra kurtarıldı, mutluluğu gözlerinden okundu! İşte umut olan o gülümseme
Madenciler, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla deprem bölgesine taşınıyor
Madenciler, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla deprem bölgesine taşınıyor
Erzurum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Erzurum'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"
Kayserispor’dan Beşiktaş'a transfer tepkisi! "7 gün yas ilan edildi, gündeminiz Onur mu?"
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi