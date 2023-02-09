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RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki

RTÜK Başkanı Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın sözlerine, "Her zamanki gibi manipülasyon peşinde" diyerek sert tepki gösterdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yardım kampanyası iddialarına ilişkin, "Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'HER ZAMANKİ GİBİ MANİPÜLASYON PEŞİNDE'

Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

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