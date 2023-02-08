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Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı

Deprem bölgesindeki yağmacılar yakalandı

Deprem faciasının ardından bir grup şahsın Fenerbahçe'nin depremzedelere gönderdiği yardım tırını yağmaladığı ortaya çıktı.

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Türkiye'yi 7.7 ile sarsan deprem 10 ilimizi adeta yerle bir etti.

Sahada büyük bir yıkım yaşanırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Meydana gelen deprem nedeniyle içimiz yanarken, pes dedirten gelişmeler de yaşanmıyor değil.

Yaşanan felaketi fırsat bilen bazı kişiler ise utanmadan yağmacılığa başladı.

Fenerbahçe'nin gönderdiği yardım tırını yağmaladılar

Bir grup şahsın Fenerbahçe'nin depremzedelere gönderdiği yardım tırını yağmaladığı tespit edildi.

Yağmacı şahıslar ekipler tarafından yakalandı.

Yağmacıların üstünden çok sayıda teknolojik ürün ve bol miktarda nakit para çıktı.

Yapılan işlemlerin ardından yağmacıların gözaltına alındığı öğrenildi.

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