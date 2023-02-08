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Twitter ve TikTok neredeyse durdu! Sosyal medyaya erişim sınırlaması getirildi

Twitter ve TikTok neredeyse durdu! Sosyal medyaya erişim sınırlaması getirildi

KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından vatandaşın enkaz altından sesini duyurduğu Twitter ve TikTok'a erişim sınırlaması geldi. TikTok ve Twitter’da akışlar yenilemezken, tepki büyümeye başladı...

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Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremden sonra, enkaz altında kalan birlerce kişi sosyal medya aracılığıyla yardım istemiş ve o paylaşımlar üzerinden bazı insanlar enkaz altından canlı olarak çıkarılmıştı. Yardım faaliyetleri de Twitter üzerinden organize ediliyordu. 

Bugün öğleden sonra sosyal medya kullanıcıları büyük bir şokla karşılaştı. Sosyal medyada da bant daraltma uygulaması yapıldığı öğrenildi. TikTok ve Twitter’da akışların yenilenemediği görülüyor.

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