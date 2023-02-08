BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,19
ALTIN 1.134,07
HABER /  POLİTİKA

AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğu, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı! 'Abla sen normal değilsin'

AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğu, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı! 'Abla sen normal değilsin'

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem Türkiye'ye yasa boğarken, akıl almaz bir olay yaşandı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yürüyen AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, "Ne geziyorsun Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol." dedi. İmamoğlu da çevresindekileri sakinleştirip Öcal'a "sen normal değilsin" demekle yetindi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları dün deprem bölgesinde hareket edip incelemelerde bulunmuştu. Bugün de incelemelerini sürdüren heyette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

'İngiliz uşağı, defol' diye bağırdı

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” dedi.

İmamoğlu: Abla sen normal değilsin...

AK Partili Reyhanlıoğlu'na “tamam tamam” diyerek karşılık veren Ekrem İmamoğlu çevresindekileri de sakinleştirmeye çalıştı. Reyhanlıoğlu’na “Abla sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

Nursel Reyhanlıoğlu kimdir?

Nursel Reyhanlıoğlu, 3 Mart 1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. AKP’nin kuruluşundan itibaren aktif görev alarak, Kahramanmaraş il Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 26. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 10 ile sevk edilen akaryakıt miktarını açıkladı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 10 ile sevk edilen akaryakıt miktarını açıkladı
Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde bulunan çocuklarla ilgili açıklama
Aile Bakanlığı'ndan deprem bölgesinde bulunan çocuklarla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriyede! 5 kişi tutuklandı, 24 site kapatıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriyede! 5 kişi tutuklandı, 24 site kapatıldı
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı tutuklandı
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı tutuklandı
Kılıçdaroğlu 'gelsinler tutuklasınlar' demişti deprem paylaşımında işin aslı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu 'gelsinler tutuklasınlar' demişti deprem paylaşımında işin aslı ortaya çıktı
Enkaz altındaki 3 kişinin yaşam belirtisi yakınlarını gözyaşlarına boğdu
Enkaz altındaki 3 kişinin yaşam belirtisi yakınlarını gözyaşlarına boğdu
Bozdağ talimat vermişti! Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi
Bozdağ talimat vermişti! Kahramanmaraş'a 53 savcı görevlendirildi
Türkiye'ye gelip Hatay'da depreme yakalanan İngiliz turist depremi aynen bu sözlerle anlattı
Türkiye'ye gelip Hatay'da depreme yakalanan İngiliz turist depremi aynen bu sözlerle anlattı
İBB deprem bölgesinde yemek ve yardım dağıtımını sürdürüyor
İBB deprem bölgesinde yemek ve yardım dağıtımını sürdürüyor
İlk depremde bu hale geldi ikinci depremde yerle bir oldu! Korkunç görüntü
İlk depremde bu hale geldi ikinci depremde yerle bir oldu! Korkunç görüntü
Milyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! O anları anlattı: Bilincimi kaybettim,
Milyoner'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten de depreme yakalandı! O anları anlattı: Bilincimi kaybettim,
Konya'da yakınlarını ziyaretten döndüler Sarıhan ailesinden kurtulam olmadı
Konya'da yakınlarını ziyaretten döndüler Sarıhan ailesinden kurtulam olmadı