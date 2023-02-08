Türkiye'ye gelip Hatay'da depreme yakalanan İngiliz turist depremi aynen bu sözlerle anlattı

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Timothy Whiting 5 yıldır dünya turundaydı. Whiting dünya turunun Türkiye ayağındayken Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Gezgin adam deprem anını Nükleer bomba patlamasına benzetti.

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Kahramanmaraş merkez üssü olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkımlarına ve can kayıplarına neden oldu. Deprem esnasında Türkiye’de olan İngiliz turist The Mirror’a deprem ve sonrasındaki faciayı aktardı. Whiting, insanların diri diri betonun altına gömüldüğünü duyduğunu söyledi

Daha öncesinde de Türkiye’de kaldığı sırada küçük çaplı depremler yaşadığını hisseden Whiting, “Daha önce hayatım boyunca böyle bir durum yaşamadım. Sanki saniyeler veye dakikalar içinde büyük bir savaş olmuş gibiydi. Nükleer bomba patlamış gibiydi.” dedi.

Sabah saatlerinde meydana gelen ilk depremde otelinin büyük bir hasar aldığını dile getiren Whiting, “Kapıdan çıkmaya çalıştım ancak her yerde büyük bir gürültü ve panik vardı. Herkes çılgınca kaçıyordu. Çığlık sesleri her yerden duyuluyordu. Binadan çıktık ve daha önce gördüğümüzden tamamen farklı bir dünyaydı. İnsanlar enkaz altında gömülü olanlara ulaşmak için elleriyle kazmaya başladı. Onlara Türkçe ‘Geliyorlar’ diye bağırdım sadece. Elimden başka bir şey gelmiyordu” dedi.