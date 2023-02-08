50 saat sonra 4 aylık bebek böyle çıkarıldı! Yüzündeki gülümseme ağlattı

Türkiye, deprem sonrası hayatını kaybedenlere ağlıyor! Gaziantep'te yaşanan olay izleyenleri ağlattı. 4 aylık Duru bebek, depremden 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken arama kurtarma çalışması yapan görevliler ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

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Tüm Türkiye birlik oldu depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen ve 10 şehri yaklaşık 13.5 milyon insanı etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 4 aylık Duru bebek, 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ekipler Duru bebeğin anne ve babasını arıyor.

Depremden 50 saat sonra çıkarıldı

10 ili etkileyen deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, enkaz altında bir bebeğin yaşadığı bilgisine ulaştı.

Görevliler gözyaşına boğuldu

Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla, depremden yaklaşık 50 saat sonra enkaz altındaki 4 aylık Duru bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bebeğin enkaz altında çıkarılma anları kameraya yansıdı.