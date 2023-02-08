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Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler

Depremde yıkılan binaların içinde kurtarılmayı beklediler

Depremin en büyük yarayı açtığı şehirlerden Hatay'da hasarlı binalardaki vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor. Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yan yatan 8 katlı bir apartmanın balkonundaki adam ile yıkılmış 6 katlı binanın 5.katındaki yaşlı kadının görüntüleri, izleyenlerin yüreğini burktu.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da sarsıntı ile büyük yıkım gerçekleşirken, ailesi enkaz altında olan adam, şehrin adeta haritadan silindiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da birçok bina yerle bir oldu. Şehrin giriş yolunda çatlaklar meydana gelirken; özel hastane, polis karakolu, oto galeriler, birçok kamu kurum binası ve iş yeri yıkıldı. Yıkılan apartmanların önüne park edilen birçok otomobilin enkaz altında kaldığı görüldü.

Binalarda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

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