Deprem felaketinde can kurtarma yarışı varken İBB'ye yeni müfettiş gönderildi

Türkiye’nin deprem felaketi ile sarsıldığı bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir inceleme için 2 müfettiş daha gönderildi.

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Türkiye’nin deprem felaketi ile sarsıldığı bugünlerde İBB’ye yeni bir inceleme için 2 müfettiş daha gönderildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AK Parti milletvekili adayı olan mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım koordinatörlüğündeki teftiş heyeti, yeni atanan 2 Ticaret Bakanlığı müfettişi ile birlikte 7 Şubat itibariyle 15 iştirak şirketinde denetim başlattı.

Heyetin İBB şirketlerinin ihalelerini inceleyeceği öğrenildi. Denetim başlatılan şirketler arasında Ağaç A. Ş, Bimtaş, Kültür A.Ş., Medya A.Ş, Metro İstanbul, Spor İstanbul, Şehir Hatları A.Ş bulunuyor.