İstanbul Valiliği gemi ile 245 ağır iş makinesi gönderdi

İSTANBUL Valiliği deprem bölgesine gemi ile ağır iş makinesi gönderildiğini açıkladı.

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İstanbul Valiliği, İskenderun Limanı'na giden Pergamon Seaways gemisi ile 245 adet ağır iş makinesi, yiyecek, içecek, ısıtıcı, çadır gibi yaşam malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini açıkladı.





İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “02.45’te DFDS Pendik Limanından kalkıp İskenderun Limanına giden Pergamon Seaways gemisinin taşıdığı 245 parça ağır iş makinesi ve araç, yiyecek, içecek, ısıtıcı, çadır vb. yaşam malzemeleri başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi” ifadeleri kullanıldı.