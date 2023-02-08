SGK'dan deprem bölgesi için flaş ilaç kararı

Borsa İstanbul çakıldı 2 kez devre kesici çalıştı işlemler durduruldu! Özgür Demirtaş isyan etti

Hatay Belediye Başkanı'ndan canlı yayında en acı itiraf! Ancak yüzde 2-3'üne ulaştık

Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz