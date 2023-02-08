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SGK'dan deprem bölgesi için flaş ilaç kararı

SGK'dan deprem bölgesi için flaş ilaç kararı

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanların raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceği bildirildi.

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SGK'dan yapılan açıklamada "Depremin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanlar, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemeleri bir defaya mahsus reçetesiz temin edebilecek." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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