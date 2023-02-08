Skandal deprem tweetini silen Mehmet Metiner: Yardım ekibi gidemiyorsa gariban vali ne yapsın
KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından "Adıyaman'ın Reis'i var" paylaşımını silmek zorunda kalan Mehmet Metiner , şimdi de ardım isteyen vatandaşların tepkisine gülerek cevap veren Adıyaman Valisi'ne sahip çıktı. Metiner'e göre Vali, "vatandaşa umut aşılamak için gülmüş...Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentlerden olan Adıyaman'da vatandaşlar valiliğe giderek Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın önünde “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede?” diye slogan attı. Vali Çuhadar da depremzedelerin tepkisine gülerek karşılık verdi Vali Çuhadar’ın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar da, “Neye gülüyorsun sen?” diye tepki gösterdi.
Ne var yani, tebessüm etmesin mi?
"Yardım alamıyoruz" diye isyan eden vatandaşa gülerek cevap veren Vali Mahmut Çuhadar'a AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner sahip çıktı. Mehmet Metiner, "Biz ağlıyoruz, bu sefer niye ağlıyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşa tebessüm edebilir. Ne var yani, tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür? Bir gelin, gidin görün sahayı" diye konuştu.
Ekipler gidemiyorsa gariban vali ne yapsın!
"Biz bir depremle mücadele ediyoruz. Yok vali güldü mü, gülmedi mi… Vali çok tertemiz, pırıl pırıl halkıyla ağlayan bir vali. Ben sabah görüştüm, nasıl ağladığını biliyorum" diyen Mehmet Metiner, "Vatandaş haklıdır ama hava muhalefeti var uçaklar inemiyor. Ulaşım tıkanmış, otoyollar tıkalı. Ben gittim gördüm. Otobanlar kapalı, göçük. Köprüler yıkılmış. Kurtarma ekipleri ulaşmazsa gariban vali ne yapsın?" diye konuştu.
"Ağlasın mı hüngür hüngür?"
“Gülmesi normal öyle mi söylüyorsunuz” sorusuna ise Metiner, “Yok ağlaması normal. Biz ağlıyoruz, bu sefer niye ağlıyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşa tebessüm edebilir. Ne var yani, tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür? Bir gelin, gidin görün sahayı" yanıtını verdi.
Skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti
Mehmet Metiner, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Adıyaman’ımızın hali harap. Hükümetimiz daha fazlasını yapmalı. Hala enkaz altında olan hemşehrilerim var. Yüreğimiz kan ağlıyor" dedi. Metiner'in gönderisine Hamza Temur isimli bir kullanıcı, "Adıyaman yıkık, Adıyaman yalınız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik" diye yazdı.
Bunun üzerine Mehmet Metiner o paylaşımı alıntılayarak, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…" cevabı verdi.
Mehmet Metiner'in felaket üzerinden siyaset yapması büyük tepki çekti. Metiner, Twitter'da ismi en çok konuşulanlar arasına girdi. Metiner, kamuoyunun tepkisini çeken sözlerinin içerdiği tweetini daha sonra sildi.