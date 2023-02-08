BIST 4.280
DOLAR 18,83
EURO 20,22
ALTIN 1.137,04
HABER /  GÜNCEL

Skandal deprem tweetini silen Mehmet Metiner: Yardım ekibi gidemiyorsa gariban vali ne yapsın

Skandal deprem tweetini silen Mehmet Metiner: Yardım ekibi gidemiyorsa gariban vali ne yapsın

KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından "Adıyaman'ın Reis'i var" paylaşımını silmek zorunda kalan Mehmet Metiner , şimdi de ardım isteyen vatandaşların tepkisine gülerek cevap veren Adıyaman Valisi'ne sahip çıktı. Metiner'e göre Vali, "vatandaşa umut aşılamak için gülmüş...

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentlerden olan Adıyaman'da vatandaşlar valiliğe giderek Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın önünde “Adıyaman sahipsiz”, “Yardımlar nerede?” diye slogan attı. Vali Çuhadar da depremzedelerin tepkisine gülerek karşılık verdi Vali Çuhadar’ın gülmesine öfkelenen bazı yurttaşlar da, “Neye gülüyorsun sen?” diye tepki gösterdi.

Ne var yani, tebessüm etmesin mi?

"Yardım alamıyoruz" diye isyan eden vatandaşa gülerek cevap veren Vali Mahmut Çuhadar'a AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner sahip çıktı. Mehmet Metiner, "Biz ağlıyoruz, bu sefer niye ağlıyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşa tebessüm edebilir. Ne var yani, tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür? Bir gelin, gidin görün sahayı" diye konuştu.

Ekipler gidemiyorsa gariban vali ne yapsın!

"Biz bir depremle mücadele ediyoruz. Yok vali güldü mü, gülmedi mi… Vali çok tertemiz, pırıl pırıl halkıyla ağlayan bir vali. Ben sabah görüştüm, nasıl ağladığını biliyorum" diyen Mehmet Metiner, "Vatandaş haklıdır ama hava muhalefeti var uçaklar inemiyor. Ulaşım tıkanmış, otoyollar tıkalı. Ben gittim gördüm. Otobanlar kapalı, göçük. Köprüler yıkılmış. Kurtarma ekipleri ulaşmazsa gariban vali ne yapsın?" diye konuştu. 

"Ağlasın mı hüngür hüngür?"

Gülmesi normal öyle mi söylüyorsunuz” sorusuna ise Metiner, “Yok ağlaması normal. Biz ağlıyoruz, bu sefer niye ağlıyorsunuz diyorsunuz. Vatandaşa tebessüm edebilir. Ne var yani, tebessüm etmesin mi? Umut aşılanmasın mı? Ağlasın mı hüngür hüngür? Bir gelin, gidin görün sahayı" yanıtını verdi.

Skandal paylaşımı büyük tepki çekmişti

Mehmet Metiner, depremin ardından sosyal medya hesabından, "Adıyaman’ımızın hali harap. Hükümetimiz daha fazlasını yapmalı. Hala enkaz altında olan hemşehrilerim var. Yüreğimiz kan ağlıyor" dedi. Metiner'in gönderisine Hamza Temur isimli bir kullanıcı, "Adıyaman yıkık, Adıyaman yalınız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybettik" diye yazdı.
Bunun üzerine Mehmet Metiner o paylaşımı alıntılayarak, "Adıyaman yalnız değil. Adıyaman’ın arkasında Reis var. Adıyaman Reis’in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman’ımızı yeniden onaracak Reis’imiz var bizim teyzeminoğlu…" cevabı verdi.
Mehmet Metiner'in felaket üzerinden siyaset yapması büyük tepki çekti. Metiner, Twitter'da ismi en çok konuşulanlar arasına girdi. Metiner, kamuoyunun tepkisini çeken sözlerinin içerdiği tweetini daha sonra sildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Yunan gazetesinde 'Hepimiz Türküz' karikatürü
Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz
Enkazdan kurtardıkları yaşlı adama kendi botlarını giydirdi: Sen bizi düşünme. Biz kendimiz giyeriz
Dev çatlaklar oluşmuştu! Hatay Havalimanı pistinde son durum
Dev çatlaklar oluşmuştu! Hatay Havalimanı pistinde son durum
Haluk Levent isyan etti! "Cep telefonu operatörleri kaç para istiyorsanız vereyim..."
Haluk Levent isyan etti! "Cep telefonu operatörleri kaç para istiyorsanız vereyim..."
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı: Yardım konvoyları yolda kaldı
Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü
Ordu'da yangın felaketi! 'Kurtulsun' diye camdan aşağı bırakıldı öldü
Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı
Deprem bölgesinde eğitime verilen ara uzatıldı
Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de binalar mezar gibi
Japon deprem uzmanından çarpıcı açıklama: Türkiye'de binalar mezar gibi
Benzin ve motorine kallavi zam! İşte 8 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorine kallavi zam! İşte 8 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları...
Şirin Payzın'dan tartışılan deprem paylaşımına tepki utanma duyguları körelmiş
Şirin Payzın'dan tartışılan deprem paylaşımına tepki utanma duyguları körelmiş
Bunlar da deprem fırsatçıları! Fiyatları yükselttiler bir anda yüzde 60 arttı! Hisseler fırladı...
Bunlar da deprem fırsatçıları! Fiyatları yükselttiler bir anda yüzde 60 arttı! Hisseler fırladı...