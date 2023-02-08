Şirin Payzın'dan tartışılan deprem paylaşımına tepki utanma duyguları körelmiş

Gazeteci Şirin Payzın'ın Malatya Yeşilyurt ilçesindeki depremde yıkılan binaların arasında "kutlu dava güçlü Türkiye" yazılı afişin fotoğrafını paylaşması tepkiyle karşılandı.

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Türkiye yüzyıl felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yol açtığı yıkım herkesin derinden etkiledi.

Halk TV programcısı Şirin Payzın, acılı günde tartışılacak bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Malatya Yeşilyurt'da depremle birlikte yıkılan binaların arasında bir duvara yazılı "kutlu dava güçlü Türkiye" afişini paylaştı.

Payzın'a eleştiri yağdı

Payzın'ın paylaşmına tepkiler gecikmedi. Kullanıcılar Payzın'ı "bari şimdi siyaset yapma" diyerek eleştirdi.

Bir başka kullanıcı da "Oldukça gereksiz, zamansız ve yersiz bir paylaşım." dedi.

Yine paylaşımın altına "Utanma duyguları körelmiş" yorumu gelirken, bin başka kullanıcı da "Provakasyon yapıyorsun, kendine yakışanı yapıyorsun. Gün birlik olma günü Ayıp Ayıp…" yorumunu yaptı.