Benzin ve motorine indirim geldi! İndirim sonrası akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine indirim geldi. Dün yapılan indirim bugünden itibaren geçerli. PÜİS yaptığı açıklamayla indirimin deprem bölgesinde dünden itibaren geçerli olduğunu bildirdi. İşte 8 Şubat akaryakıt fiyatları...

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Araç sahiplerine indirim müjdesi.... Bu kez hem motorine hem de benzine indirim geldi. İndirim pompa fiyatına yansırken Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, indirimin deprem bölgesinde dün itibari ile geçerli olduğunu bildirdi.

Motorin ve benzinin litresine 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

işte 8 Şubat 2023 benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatı: 19,69 TL

Motorin (mazot) fiyatı: 20,35 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 19,69 TL

Motorin fiyatı: 20,35 TL

LPG fiyatı: 11.90 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatı: 19,94 TL

Motorin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 11,90 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 19,94 TL

Motorin fiyatı: 20,67 TL

LPG fiyatı: 11,65 TL