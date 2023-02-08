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Celal Şengör çizerek gösterdi olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar

Celal Şengör çizerek gösterdi olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalar

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Celal Şengör, "İstanbul’da deprem zaten olacak. İstanbul’da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüğüydü. Sonra Kumburgaz’daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar o zaman belki 7,2 olabilir." dedi.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum Deprem Özel programında, Prof. Dr. Celal Şengör ile Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Candaş Tolga Işık'ın “Bu deprem İstanbul depremini tetikler mi? İstanbul’da deprem oldurur mu? İstanbul’da bir şeyi tetiklemesine gerek var mı depremin?” sözlerine Prof. Dr. Celal Şengör, “İstanbul’da deprem zaten olacak. İstanbul’da olduğu zaman aşağı yukarı bu büyüklükte olacak. Bizim ilk tahminimiz 7,8 büyüklüğüydü. Sonra Kumburgaz’daki deprem olunca belki bu doğuya doğru kırar o zaman belki 7,2 olabilir. Ama emin değiliz. Mesela, 1766 depremi. Önce bir parçayı kırmıştı birkaç ay sonra öteki parçayı kırmıştı” şeklinde yanıt verdi.

Celal Şengör, "Yani burada tabiatla inatlaşmanın anlamı yok. Tabiat bizden güçlü bunu anlamamız lazım. Palavrayla da tabiatın önüne geçemeyiz. Dolayısıyla işi ciddiye almalıyız. Devlet vatandaşı eğitmek zorunda. Benim son senelerde gördüğüm devlet tam tersini yapıyor. Gerekli dersleri kaldırıyor çünkü kendisi de bilgisiz” ifadelerini kullandı.

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